La transizione energetica nella prospettiva delle PMI

Articolo a cura del Prof. Ing. Giuseppe Starace

Presidente del CTS del Distretto produttivo pugliese per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica “La Nuova Energia”

Professore ordinario di Fisica Tecnica c/o Università LUM ‘Giuseppe Degennaro’ - SS.100 km 98 70010 Casamassima (BA), starace@lum.it

Si riporta di seguito per intero l’intervento (invited speech) del prof. Starace tenuto il 18.06.2025 presso il Politecnico di Bari, sede del Congresso internazionale IFAC (International Federation of Automatic Control) in tema di Smart Energy Systems for Efficient and Sustainable Smart Grids and Smart Cities - SENSYS 2025 - nell’ambito dell’Industrial Panel nel quale si sono alternati soggetti differenti impegnati nella componente produttiva del Paese.

L’intervento ha come tema il punto di vista delle piccole e medie imprese riguardo alla transizione energetica e pone l’accento sulle sfide e sulle opportunità che essa rispettivamente pone e fornisce, nell’ambito di un contesto complesso, instabile e ricco di insidie.

"Grazie agli organizzatori per avermi invitato qui in questo congresso di elevato valore scientifico, focalizzato sul tema della transizione energetica e che rappresenta un’occasione di confronto per chi di questi temi si occupa da vicino e approfonditamente, con punti di vista differenti, tutti con eguale diritto di cittadinanza. Grazie al prof. Carli per l’introduzione; grazie ai colleghi per il loro contributo, grazie alla prof.ssa Dotoli che ha organizzato questo evento così importante a carattere fortemente internazionale".

