Rinnovabili per i rifugiati

Il clima peggiora e i primi a subirne gli effetti sono le persone più deboli, come i rifugiati. In questo quadro l'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha lanciato una strategia globale quadriennale per l'energia sostenibile che ha come fine quello di favorire l'accesso dei rifugiati a fonti di energia sicure e sostenibili, riducendo al minimo l'impatto ambientale. Si tratta di una strategia che vuole promuovere la transizione verso l'utilizzo di energia pulita e rinnovabile nei campi per rifugiati e nei luoghi di accoglienza, anche a beneficio di singole famiglie, aree comuni e delle strutture di supporto.

«Non c'è modo di sfuggire al fatto che il cambiamento climatico è una delle principali cause di conflitti e flussi migratori. - ha detto Andrew Harper, Direttore del Programma Sostegno e Gestione dell'UNHCR, presentando l'iniziativa - Dalla siccità alla carestia, a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, a livello globale l'impatto dei cambiamenti climatici colpisce maggiormente gli individui più vulnerabili ed emarginati, tra cui i rifugiati e le comunità ospitanti».

Secondo le stime dell'UNHCR, oltre il 90% dei rifugiati nei campi a livello mondiale ha un accesso limitato all'elettricità, una situazione che rende loro difficile cucinare, riscaldarsi, studiare, lavorare o spostarsi durante le ore notturne e li espone a vari rischi per la protezione e la salute.

Oltre a ciò la mancanza di energia pulita costringe molti rifugiati a bruciare legna o carbone per soddisfare le principali esigenze della vita familiare, mentre le strutture di comunità e di sostegno sono spesso alimentate da generatori diesel. Tutte fonti che hanno pesanti costi ambientali, sanitari e finanziari.

«Il cambiamento climatico non si può considerare solo una causa alla base degli esodi di massa, per cui le persone sono costrette ad abbandonare le proprie case; comporta anche il fatto che la maggior parte di coloro che fuggono arrivano in alcune delle aree più vulnerabili del mondo. - ha proseguito Harper - Tutto ciò pone importanti sfide umanitarie e ambientali. Dobbiamo garantire che le persone costrette a fuggire siano in grado di soddisfare le loro esigenze energetiche di base, riducendo al minimo il degrado ambientale e proteggendo i mezzi di sussistenza delle comunità ospitanti».

Per l'UNHCR questa attività non è una novità. L'organizzazione delle Nazioni Unite, infatti, è attiva da decenni per ridurre l'impatto ambientale delle crisi dei rifugiati. Nel tempo, infatti, ha creato parchi solari nei campi di Azraq e Záatari in Giordania, ha fornito combustibile domestico pulito in Niger, carburanti sostenibili e un impianto per il trattamento dei rifiuti per i rifugiati in Bangladesh e si è fatta carico dell'energia rinnovabile e delle soluzioni sostenibili per cucinare per i rifugiati in Rwanda, Tanzania ed Etiopia.

Oltre a tutto ciò l'UNHCR è stato anche un pioniere nell'adozione di moderni e innovativi progetti di ripristino del territorio come il "Green Refugee Camp" in Camerun, che ha portato al rimboschimento di oltre 100 ettari di terreno molto degradato all'interno e intorno al campo di Minawao, con la creazione di 175 posti di lavoro. Si tratta di un progetto che è stato scelto come modello di buona pratica a livello internazionale per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

La nuova strategia per l'energia sostenibile dell'UNHCR si basa sulle iniziative in corso per integrare l'accesso alle fonti rinnovabili e ridurre al minimo l'impatto ambientale nelle operazioni sul campo, focalizzandosi su alcuni settori considerati cruciali:

garantire che i rifugiati soddisfino le loro esigenze energetiche essenziali sin dall'inizio dell'emergenza;

migliorare l'accesso dei rifugiati a fonti di energia pulita ed economica per cucinare, riscaldare e illuminare le proprie abitazioni;

garantire energia pulita per gestire la comunità di rifugiati e le strutture di sostegno come le centrali idriche, l'illuminazione stradale, le scuole e i centri sanitari.

Per realizzare questi obiettivi l'organizzazione collaborerà con i fornitori di energia per promuovere il collegamento a reti energetiche nazionali e a mini-sistemi decentralizzati di energie rinnovabili, per sostenere sia i rifugiati, sia le comunità ospitanti nella stessa area.

Tutto ciò sarà discusso durante il primo Forum mondiale sui rifugiati che si terrà il 17 e 18 dicembre 2019 a Ginevra nel quale la la comunità internazionale discuterà anche su come realizzare soluzioni innovative per garantire che rifugiati e comunità ospitanti possano accedere a energia pulita e al nel frattempo mettere in piedi risposte umanitarie che siano anche ecologiche.