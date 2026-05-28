COMUNICATO STAMPA

Attilio Piattelli e tutto il Consiglio Direttivo, riconfermati all’unanimità alla guida del Coordinamento FREE.

Il Coordinamento FREE, comunica ufficialmente la riconferma del Presidente Attilio Piattelli e dell’attuale Direttivo al termine dell’Assemblea annuale dei soci, confermando così la volontà di proseguire nel percorso di crescita, rappresentanza e consolidamento delle attività associative.

“Sono onorato di essere stato confermato e di come siamo riusciti a far crescere il Coordinamento FREE, grazie alla collaborazione di tutti. - afferma Attilio Piattelli - Il contesto geopolitico e la volatilità dei mercati dell’energia confermano l’esigenza di far diventare la decarbonizzazione non più solo una necessità ambientale ma anche una urgenza politica per aumentare l’autonomia energetica e ridurre e stabilizzare i prezzi dell’energia. Il momento è maturo per premere sull’acceleratore.”

Ecco la composizione del Consiglio Direttivo:

Presidente

Attilio Piattelli

Vicepresidenti

Francesco Ferrante (Kyoto Club)

Dario Di Santo (FIRE)

Past president

Gianni Silvestrini

G.B. Zorzoli

Livio de Santoli

Comitato direttivo

Mauro Vergari (Adiconsum)

Annalisa Paniz (Aiel)

Fulvio Mamone Capria (Aero)

Marino Berton (CIA Veneto)

Caterina Nigo (CIB)

Fabio Roggiolani (GIGA)

Paolo Picco (Federidroelettrica)

Giuseppe Bratta (La nuova energia – Distretto Produttivo Pugliese)

Stefano Ciafani (Legambiente)

La decisione, condivisa da tutti gli associati del Coordinamento FREE, rappresenta un segnale di continuità e fiducia verso il lavoro svolto negli ultimi anni, caratterizzato da impegno costante, piena collaborazione tra le associazioni aderenti a FREE e attenzione a tutte le tematiche connesse con la decarbonizzazione.