Zelestra produce il primo kWh in Italia

Ginosa (TA), 7 maggio 2026

Zelestra ha inaugurato oggi a Ginosa (TA) il suo primo impianto agrivoltaico in esercizio in Italia, segnando l’avvio della produzione di energia rinnovabile nel Paese. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, la Giunta Comunale e rappresentanti del territorio. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Ginosa.

L’impianto, con una capacità di 6,5 MWdc, è stato realizzato nell’ambito di un accordo di acquisto di energia (PPA) della durata di 10 anni con BKW Energy. Il progetto produrrà circa 11,7 GWh di energia rinnovabile all’anno, pari al fabbisogno di circa 4.000 famiglie italiane, evitando l’emissione di quasi 3.700 tonnellate di CO₂.

Nel pomeriggio è stata lanciata la "Zelestra Energy Academy", iniziativa educativa parte della strategia CSR “Zelestra FutureS”, rivolta agli studenti del territorio per promuovere lo sviluppo di talenti e la cultura della transizione energetica.

A meno di tre settimane dalla presentazione di AccelerateEU, il piano d’azione con cui la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, Zelestra realizza a Ginosa un segnale concreto di come l’Italia stia già traducendo le indicazioni europee in infrastrutture operative sul territorio. Per l’azienda, l’impianto rappresenta inoltre un traguardo significativo nel percorso di crescita in Italia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ginosa, si è tenuto all’interno dell’impianto alla presenza del ViceSindaco di Ginosa, Domenico Gigante, del Presidente del Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia”, Giuseppe Bratta, e del CEO di Zelestra Italia, Eliano Russo, che hanno tagliato il nastro inaugurando ufficialmente il parco agrivoltaico.

Successivamente, la COO di Zelestra Italia, Marianna Zeppieri, ha guidato cittadini, rappresentanti del settore agronomico, studenti e accademici, nonché i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, alla scoperta del parco agrivoltaico.

Quello di Ginosa è il primo progetto completamente operativo del portafoglio italiano di Zelestra, che oggi comprende oltre 1,4 GW tra impianti solari e sistemi di accumulo (BESS) distribuiti su tutto il territorio nazionale. Con Ginosa, l’azienda mette in produzione annualmente 11,7 GWh di energia pulita, sufficienti a coprire il fabbisogno di circa 4.000 famiglie italiane, contribuendo a evitare l’emissione in atmosfera di quasi 3.700 tonnellate di CO₂ ogni anno.

L’impianto è stato sviluppato in conformità alle Linee Guida Nazionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per lo sviluppo dell’agrivoltaico, consentendo la piena coesistenza tra produzione energetica e attività agricola. I moduli, adeguatamente sopraelevati, permettono infatti il mantenimento dell’uso agricolo del suolo e la continuità delle coltivazioni.

La realizzazione del progetto ha generato oltre 50 posti di lavoro durante la fase di costruzione, affidata ad Altenia, società del Gruppo Terna Energy Solutions, in qualità di EPC contractor.

Zelestra ha sviluppato l’impianto adottando soluzioni a basso impatto ambientale e paesaggistico, garantendo il mantenimento della produzione agricola e la tutela della biodiversità. L’area è schermata da fasce arboree perimetrali e il progetto è accompagnato da un piano di monitoraggio ambientale su suolo, acqua, aria, rumore e biodiversità, attivo prima, durante e dopo la realizzazione.

L’impianto di Ginosa rientra in una più ampia collaborazione strategica tra Zelestra e BKW Energy, formalizzata attraverso un PPA decennale che include anche il progetto agrivoltaico Bellomo (Modica, Sicilia), con una capacità installata di 9,5 MWdc.

La Puglia rappresenta per Zelestra un territorio strategico, con investimenti complessivi superiori a 40 milioni di euro. In questo contesto, il progetto di Ginosa costituisce un modello concreto di integrazione tra energia e agricoltura, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione senza consumo di suolo agricolo.

Eliano Russo, CEO di Zelestra Italia, ha commentato: “Con l’impianto di Ginosa celebriamo il primo kWh prodotto da Zelestra in Italia. È un traguardo importante che segna l’inizio di un percorso industriale nel Paese, costruito attraverso il dialogo con le comunità locali e le istituzioni. Continueremo a investire per sviluppare progetti sostenibili che uniscano produzione energetica, tutela del territorio e crescita economica locale.”

Domenico Gigante, Vicesindaco di Ginosa: “Questo impianto rappresenta una storia di coraggio e di slancio: dimostra concretamente cosa si può fare oltre all'agricoltura, senza però sostituirla. Ringraziamo Zelestra per aver creduto nel nostro territorio e nei nostri giovani. È un punto di partenza, e ci auguriamo che apra la strada ad altre realtà che vogliano investire qui. La nostra amministrazione è pronta ad accogliere innovazione e tecnologia, per crescere insieme alle imprese”.

Giuseppe Bratta, Presidente Distretto Produttivo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica: “Quello che inauguriamo oggi a Ginosa incarna perfettamente i principi che il Distretto promuove: sostenibilità, crescita e creazione di valore per le persone e per il territorio. L'integrazione tra energia verde e agricoltura non è un compromesso, è una priorità, e questo impianto ne è un esempio virtuoso. La Puglia è già prima regione in Italia nella produzione di energia rinnovabile: produciamo il 14% dell'energia verde nazionale, a fronte di un consumo del 7%. Questo vantaggio strutturale, insieme all'agricoltura e al turismo, è un asset centrale per il nostro sviluppo sostenibile”.

Nel corso della giornata, Zelestra ha inoltre lanciato in Italia la propria iniziativa CSR “Zelestra FutureS”, presentando la Zelestra Energy Academy presso la Biblioteca Civica di Ginosa. L’iniziativa è rivolta agli studenti del territorio e nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità, dell’energia e della transizione ecologica, contribuendo allo sviluppo di competenze e alla formazione delle nuove generazioni. Attraverso attività formative e momenti di confronto, l’Academy rappresenta un ulteriore passo nel percorso di integrazione di Zelestra nelle comunità locali.

Giorgia Epicoco, Director of Institutional Affairs and Public Policies, Zelestra Italia: “La Zelestra Energy Academy rappresenta un pilastro della nostra strategia di sostenibilità. Affiancare allo sviluppo di infrastrutture energetiche un impegno concreto nella formazione significa creare valore duraturo per i territori e contribuire allo sviluppo delle competenze chiave per la transizione energetica.”

Informazioni su Zelestra

Zelestra è una società integrata verticalmente specializzata nello sviluppo, nella commercializzazione, nella costruzione e nella gestione di progetti di energia rinnovabile su larga scala. Recentemente classificata da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tra i primi 10 fornitori globali di energia pulita a clienti corporate, l’azienda è sostenuta da EQT, uno dei maggiori fondi di investimento al mondo, con oltre 267 miliardi di euro di asset in gestione.