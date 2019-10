Living Now BTicino inserita nell'ADI Design Index 2019

Cultura di progetto, sostenibilità, innovazione, sono le caratteristiche prese in considerazione dai giurati presenti su tutto il territorio italiano. L'Osservatorio permanente del Design ADI ha inserito la linea BTicino Living Now nell’ADI Design Index 2019. Composto da oltre cento esperti, l’Osservatorio ADI seleziona, ogni anno, il meglio del design Made in Italy.

Quasi mille le candidature presentate quest'anno tra cui la giuria ha scelto 226 prodotti che, insieme con la selezione dello scorso anno, saranno sottoposti nel 2020 alla giuria internazionale che assegnerà il XXVI Compasso d'Oro, il più antico e autorevole premio mondiale di design.

“È un grande onore per me e tutto il design team BTicino vedere Living Now inserita all'interno dell'ADI Design Index 2019 - ha dichiarato Milka Eskola, vicepresidente Design BTicino e Gruppo Legrand - Il design di Living Now è caratterizzato dall'estrema purezza del disegno e dal rigore delle geometrie. Una forma unica e distintiva, dotata di una perfetta planarità della superficie e di un preciso allineamento tra i vari elementi del punto luce. Una sintesi di evoluzione estetica, funzionale e tecnologica che trasforma l'interruttore in una vera e propria interfaccia di comando”.

Oltre a trovarli all'interno del volume del ADI Design Index 2019, sarà possibile scoprire Living Now e gli altri prodotti selezionati in una mostra, aperta al pubblico che si tiene dal 14 al 20 ottobre a Milano al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e dal 22 al 26 novembre a Roma presso la Casa dell'Architettura - Acquario Romano.

Un successo e un'innovazione Made in Italy.

La linea Living Now è prodotta da BTicino nel centro di sviluppo, produzione e design per le linee civili di Varese, sede centrale dell’azienda, e nello stabilimento di Erba, dove viene sviluppata la tecnologia.

Per la sua realizzazione sono state necessarie 100.000 ore di sviluppo, 15.000 ore di prototipazione, 180 nuovi stampi e 125 test di collaudo.

BTicino Living Now unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart e permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, anche da remoto con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, e con gli assistenti vocali di Amazon, Apple e Google. Living Now è inoltre compatibile con MyHOME_Up, la soluzione domotica di Bticino.

Living Now è gia stata insignita dell’Innovation Award al CES di Las Vegas 2019 e del premio internazionale iF Design Award2019, nella categoria Building Technology.