Rapporto Comieco: passi avanti al Sud per la raccolta di carta e cartone

Ci si avvicina ai nuovi target di recupero e riciclo stabiliti dall'Unione Europea per il 2020, a dirlo è il 23° rapporto annuale Comieco, presentato presso la sede del Parlamento Siciliano. Continua a crescere dunque la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia che continuaerodendo il divario fra nord/sud.I dati diffusi parlano di 3 milioni di tonnellate di materiale cellulosico raccolto dai Comuni(+52.600 tonnellate rispetto all'anno precedente) e un pro-capite che supera i 54 kg/abitante, la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia nel 2017 è cresciuta del 1,6% rispetto al 2016.

L'Italia porta al macero 10 tonnellate riciclate al minuto e si conferma leader in Europa per il riciclo di carta e cartone: "l'apertura di nuove cartiere (2 già operative e 1 in avviamento) potrà aumentare la richiesta di questa "materia prima seconda" di ulteriori 1,2 milioni di tonnellate garantendo così un importante sbocco interno al materiale raccolto dai Comuni" precisa il Rapporto.

Quanto al dato territoriale: al Sud Italia cresce la raccolta con un +6,1% ma quella pro-capite è capofila l'Abruzzo. Buoni risultati anche al Centro Italia (+'1,6% di raccolta grazie soprattutto alla Toscana). Il Nord si trova in una situazione di sostanziale stabilità rispetto agli anni passati in particolare nelle regioni dove la raccolta era già ben avviata (Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia).



Secondo Comieco i dati della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia sono destinati a salire anche in vista degli obiettivi fissati dall'Unione Europea che coinvolgono rifiuti e imballaggi. Il primo target è quello di raggiungere 3,5 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte in modo differenziato entro il 2020, obiettivo non impossibile se si portassero al macero le 200mila tonnellate ancora da intercettare

Il secondo obiettivo, entro il 2035, sarà il raggiungimento di un tasso di riciclo di imballaggi cellulosici dell'85%: "ad oggi il tasso di riciclo è poco sotto l'80%, ovvero in Italia si riciclano 4 imballaggi su 5".