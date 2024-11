Bari, 20 novembre 2024

Promuovere e sostenere la transizione energetica e ambientale delle imprese pugliesi, è questo uno dei principali obiettivi del Protocollo d'intesa sottoscritto, mercoledì 20 novembre, da Legambiente Puglia e il Distretto Produttivo regionale delle Energie Rinnovabili “La Nuova Energia”.

Nella sede dell'associazione ambientalista pugliese i due presidenti hanno firmato un accordo attraverso cui mettere in atto tutta una serie di azioni che mirano a promuovere l'efficienza energetica in tutte le attività produttive del territorio, riducendo l'impatto ambientale e ottimizzando l'uso delle risorse naturali.

Inoltre, con la sottoscrizione del protocollo si vuole promuovere attività di divulgazione, come workshop, seminari e corsi di formazione; avviare progetti pilota per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in aziende agricole, con il supporto tecnico e scientifico del Distretto. Ed ancora, sviluppare studi congiunti per l’identificazione di soluzioni tecnologiche innovative, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e ambientale.

Infine, valorizzare il patrimonio agricolo per la creazione di valore economico e sociale per le stesse aziende e per il sistema produttivo della green economy pugliese attraverso la produzione di energia rinnovabile che sia sostenibile e che rappresenti un'opportunità per tutto il territorio.

Nell'occasione, è stato anche presentato il progetto relativo alla creazione di un vero e proprio Osservatorio Regionale Permanente sui Green Jobs.

“Abbiamo voluto dar corpo, con la sottoscrizione di questo protocollo, ad un'azione concreta per la rivoluzione energetica – dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia - E' fondamentale creare reti di collaborazione sul territorio che guardino tutti verso una stessa direzione. La prima azione che vorremmo quindi mettere in atto con il Distretto è proprio la creazione di un osservatorio che arriva da un'esperienza precedente di Legambiente Puglia in un progetto sui Green Jobs e che oggi trova concretezza con la sua istituzione. L'Osservatorio si occuperà nello specifico di monitorare, analizzare e favorire lo sviluppo dell'occupazione sostenibile sul territorio pugliese”.

“Obiettivo dell'accordo tra Distretto e Legambiente è quello di sviluppare un percorso di promozione della sostenibilità ambientale per imprese e persone che vivono il territorio – dichiara Beppe Bratta, presidente del Distretto “La Nuova Energia” - Un percorso che dia l'opportunità di comprendere come il fattore energetico Green sia un elemento di sviluppo e tutela ambientale ma che ha anche un valore competitivo intrinseco. Così ogni attore del territorio, pubblico o privato, potrà diventare energeticamente indipendente, in grado quindi di autoprodurre l'energia di cui ha bisogno. Questo accordo con Legambiente, però, permetterà di implementare notevolmente la divulgazione e la sensibilizzazione di questa 'ricetta green', aumentando di conseguenza la consapevolezza che percorrendo questa strada, la Puglia potrà avere un ritorno in termini di occupazione, sostenibilità e creare sempre più un asset strategico del sistema economico, così come lo sono agricoltura e turismo”.

