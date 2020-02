Master "Scienza dei dati", iscrizioni aperte fino al 28 febbraio

Il Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'efficienza Energetica "La Nuova Energia" ha attivato insieme al Politecnico di Bari la terza edizione del Master Data Science, il cui Responsabile Scientifico è Prof. Tommaso Di Noia. Il master è stato istituito per venire incontro alla crescente richiesta da parte del mondo industriale di Data Scientist: figure esperte nella “scienza dei dati”. Il Data Scientist è una figura che si pone all’incrocio tra competenze di natura informatica, giuridica, manageriale ed economica.

I dati sono al centro della rivoluzione economica attualmente in atto. Sono diventati una risorsa aziendale fondamentale e i leader aziendali vogliono sapere quanto valgono le informazioni in loro possesso. Ma il loro valore è legato al modo in cui vengono utilizzato e da chi. Un dato non può produrre nulla o può fornire la chiave per avviare una nuova linea di prodotti o risolvere una domanda scientifica. Potrebbe influenzare solo una piccola percentuale delle entrate di un’azienda oggi, ma potrebbe essere un motore di crescita in futuro. Questa ultima edizione prevede un partenariato di eccellenza ossia i principali players industriali nonché numerose aziende che hanno deciso di aderire alla iniziativa fornendo la propria partnership e iscrivendo propri dipendenti.

Il Master è di rilevante interesse proprio per le aziende e, a breve, sarà pubblicata apposita call specifica per queste ultime che avranno la possibilità di iscrivere propri dipendenti al costo agevolato di € 2.500, sia all’intero master che ai singoli moduli di cui si compone.

Il Bando scadrà il 28/2/2020 e le lezioni partiranno entro il 6/3/2020.

Chi è interessato puoi contattare direttamente il Prof. Tommaso Di Noia. Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo masterdatascience@poliba.it o consultare il bando al sito web: https://masterdatascience.it/