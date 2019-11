Il futuro dell’edilizia è negli edifici efficienti e intelligenti

Milano, 11 settembre 2019 - C’è bisogno di costruire in modo più efficiente e intelligente. Lo conferma l’Unione Europea che, nella direttiva UE 2018/844, richiede edifici più sostenibili con l’obiettivo di ridurre il loro impatto ambientale ed energetico. Basti pensare che il parco immobiliare europeo è responsabile del 36% di tutte le emissioni di anidride carbonica all’interno dell’UE.

EDIFICI SMART E A ENERGIA QUASI ZERO

Come fare per rispettare questa richiesta? Da un lato lavorando a una riqualificazione profonda degli edifici esistenti, dall’altra cercando di costruire in modo più efficiente. Ecco perché si parla di edifici nZEB, ovvero near zero energy building, edifici a energia quasi zero. Per centrare questi obiettivi, si dovranno impiegare materiali e soluzioni efficienti volti a un migliore isolamento termico e si dovranno utilizzare fonti energetiche rinnovabili.

Accanto all’efficienza, c’è anche la volontà di incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie per edifici efficienti e smart. Nella direttiva europea si parla di introdurre un indicatore per la predisposizione all’intelligenza degli edifici, lo smart readiness indicator, in grado di unire aspetti diversi, dalla capacità di autoregolazione del building all’interazione con l’ambiente e con la rete.

Per questo gli smart building saranno sempre più richiesti, non solo in Europa, ma nel mondo intero: si parla di una previsione di crescita annua degli smart building del 33,7% da qui al 2022.

A LUMI EXPO, SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE COSTRUITO

In quanto ecosistemi aperti, connessi e intelligenti al servizio della qualità di vita e del benessere delle persone, gli Smart Spaces saranno al centro di una serie di incontri, convegni e aree dimostrative della prossima edizione di LUMI Expo, in programma il 21 e 22 novembre 2019 a BolognaFiere.

Attraverso l’incontro, la collaborazione, la formazione verticale e aree dimostrative che raccontano e spiegano la tecnologia applicata, la mostra-convegno affronta la trasformazione digitale nei vari spazi della vita umana, dall’edificio 4.0 alla città intelligente. Si rivolge in questo modo ai professionisti di tutta la filiera: system integrator, security manager, progettisti, architetti, installatori, facility manager, energy manager, produttori di software e hardware.

