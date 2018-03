La Primavera della Mobilità Dolce

Benvenuta Primavera, in un paesaggio che ancora indugia con il freddo prende vita dal 21 marzo al 21 giugno una stagione di slow travel promossa da AmoDo, Alleanza per la Mobilità Dolce – a cui aderiscono Touring Club Italiano, AEC, Legambiente, Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali, Italia Nostra, Federtrek, UTP Assoutenti, Associazione Greenways, AICS, Kyoto Club, Napoli Pedala, Federparchi, Associazione Italiana Turismo Responsabile, AIGAE, Città Slow, WWF, Audax Randonneur Italia, inLocomotivi, Rete dei Cammini, Iubilantes, AIPAI, Terre di Mezzo, AIAPP, Borghi Autentici d’Italia, FIE, AIG, Rivogliamo la Ferrovia Sicignano Lagonegro – con lo scopo di promuovere la diffusione di una mobilità lenta e non motorizzata, per una fruizione sostenibile e rispettosa del paesaggio italiano.

L'evento che vede il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell’Anci, della Fondazione FS, di Asstra e dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, e la media partnership di La Nuova Ecologia, Giornalisti nell’Erba e TREKKING&Outdoor, sarà caratterizzato da un ricco calendario di appuntamenti per chi ama pedalare, camminare su vie storiche e nella natura, scoprire ferrovie turistiche ed immergersi nella cultura e nel paesaggio del nostro territorio.

Occasione per il lancio della Primavera sarà il convegno dal titolo “Mobilità dolce, il viaggio lento nel paesaggio italiano”, organizzato da AMoDo la mattina del 23 marzo a Milano insieme a due workshop tematici a seguire nel pomeriggio su ferrovie sospese e intermodalità, dentro la cornice di “Fà la cosa giusta!”, fiera sugli stili di vita sostenibili, dove sarà presente anche uno stand tematico dell’Alleanza.

“La mobilità dolce vive oggi una vera primavera anche in Italia - dichiara Anna Donati, portavoce delle 27 associazioni dell’Alleanza per la Mobilità Dolce - sia a livello normativo con importanti leggi che sono state finalmente approvate - ferrovie turistiche e mobilità ciclistica - sia come domanda di turismo, sia come politiche territoriali – dalle ciclovie turistiche nazionali al piano di crescita dei cammini –. Una nuova stagione di attenzione e sensibilità verso i progetti di fruizione territoriale e verso il benessere e le attività outdoor che deve essere ancora incentivata per essere al passo con le tendenze europee e del mercato dei nuovi turismi esperenziali”.

Tra gli eventi di spicco della manifestazione, il 26 e 27 maggio sarà dedicato alla Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie, durante la quale alcuni delle migliaia di chilometri di storiche ferrovie e tracciati dismessi verranno valorizzati per tornare al centro di un progetto di rigenerazione territoriale, come raccontano, solo per fare un esempio i recenti casi di recupero della Gemona Sacile o della Avellino Rocchetta S. Antonio. Molti gli eventi, in particolare quelli animati dalla storica FIFTM: Federazione delle ferrovie turistiche e museali: dal Treno Blu sul lago d'Iseo, alla Transiberiana d'Italia, al Treno natura in Val d'Orcia.

Ricco per tutti i gusti il calendario degli eventi a iniziare dai Cammini del Buon Vino, promossi da Borghi Autentici d’Italia nell’anno del cibo buono del Mibact con l’obiettivo di riscoprire i piccoli borghi italiani lungo le reti della mobilità dolce e la cultura dell’agroalimentare. Per gli amanti delle due ruote l’associazione ARI Randonneur, propone con cinque “randonnèe” tra aprile e maggio, nell’ambito della campagna “strade da vivere” per la sicurezza dei ciclisti sulle strade.

Rete dei Cammini invita dalla prima domenica di maggio e per tutto il mese a unirsi alla decima edizione della GIORNATA /MESE NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI con eventi di cammino in tutta la Penisola, Isole comprese. Per chi preferisce un tuffo nella natura si può scegliere tra CamminaNatura, organizzato da AIGAE e Legambiente, a partire dal 22 maggio, giornata internazionale della biodiversità fino a inizio giugno, per scoprire parchi e riserve o la storica giornata delle Oasi del WWF Italia del 20 maggio, che proporrà eventi legati alla mobilità dolce nella natura.

E ancora tantissime proposte: ci si potrà unire al Touring Club italiano in cammino sul Sentiero degli Dei tra Bologna e Firenze, o per un inedita Navigazione sul Naviglio Grande a Milano, o una originale escursione a cavallo sul Vesuvio, oppure scegliere di scoprire giardini e paesaggi italiani guidati nell'educazione dello sguardo al paesaggio da AIAPP, l’Associazione degli architetti del Paesaggio.

Si potrà scegliere di essere accompagnati da Federtrek lungo l'Appennino da rivivere camminando verso i borghi italiani tra Santo Stefano di Sessanio, Spello, Gerace, Corcumello o Amalfi, o preferire gli eventi in notturna organizzati da FIE, tutti dal titolo evocativo come a cercar fate e folletti al chiar di luna.

A giugno, la Primavera della Mobilità Dolce si chiuderà con una Maratona Ferroviaria che studierà in un viaggio collettivo e ricco di incontri con il territorio i tracciati ferroviari di Toscana, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.