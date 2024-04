Giovedì 11 aprile 2024 ore 10.00

Sala delle videoconferenze – Politecnico di Bari – via Amendola, 126

Vettori “innovativi” di sviluppo locale, una nuova imprenditorialità ambientale e sociale, nuove filiere e competenze trasversali. Questo è l’obiettivo delle comunità energetiche, una rivoluzione nel modo in si produce, distribuisce e consuma energia elettrica, concentrandosi esclusivamente sulle fonti rinnovabili. E sono questi i temi attorno ai quali si discuterà giovedì 11 aprile al Politecnico di Bari nel convegno “Comunità Energetiche in Puglia: Istruzioni ed opportunità”. Esperti, imprenditori, professionisti, amministratori e docenti dialogheranno attorno al tema delle comunità energetiche non solo raccontando gli sviluppi e le potenzialità ma anche confrontandosi sulle criticità e la complessità della regolamentazione del sistema stesso. La diversità dei soggetti coinvolti e la tecnicità dei meccanismi di incentivazione del modello implementativo scelto rendono, infatti, sempre più necessario un confronto e un dialogo fattivo anche con gli attori del mercato.

Il convegno è organizzato dal Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica, in collaborazione con la Regione Puglia, gli Ingegneri della Provincia di Bari, l'Unione delle Camere di Commercio di Puglia, l'ANCI Puglia, il Politecnico di Bari, Lega coop Puglia, Confagricoltura Puglia, Cofimi. All’incontro, introdotto da Beppe Bratta, presidente del Distretto produttivo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica pugliese “La Nuova Energia”, parteciperanno l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, Alfonso Bonafede, già ministro della Giustizia, membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed esperto su aspetti legali delle CER, il prorettore per la Sostenibilità dell’Università La Sapienza di Roma, Livio De Santoli, Emanuela Testa del GSE (Gestione Servizi Energetici) Francesco Corvace, dirigente sezione Transzione Energetica della Regione Puglia, Arcangelo Tarantino, presidente CER365 rete d’impresa del Distretto ed esperto in gestione dell'Energia civile e industriale, Caterina De Lucia, Dipartimento di Scienza Sociali dell’Università di Foggia, Giulio Petulicchio, dottore commercialista Odcec Bari e Project Manager, Enzo Tucci, Docente a contratto di PPP del Politecnico di Bari.

Nel convegno verranno affrontate i diversi aspetti utili alla realizzazione del percorso di costituzione di una CER e quindi tutte le fasi fase di progetto, come la definizione della missione, gli obiettivi, le tecnologie da adottare e gli attori da coinvolgere, gli strumenti giuridici ideali, i set contrattuale e societario per regolare i rapporti di corporate governance.

“L’obiettivo della giornata è interrogarsi sulle opportunità che le comunità energetiche possono offrire al territorio, sia in termini di coinvolgimento diretto di imprese e professionisti del settore sia in termini di sviluppo di beni e servizi che coinvolgono oltre gli aspetti ambientali anche gli aspetti sociali. - ha dichiarato il presidente del Distretto Beppe Bratta nel presentare evento - I benefici che si possono trarre da iniziative di comunità vanno ben oltre la dimensione energetica, che ne è soltanto il punto di partenza. Ogni comunità è chiamata a produrre benefici in ambito sociale, ambientale e territoriale, rispondendo a esigenze territoriali e comunitarie che vanno ben oltre la massimizzazione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili. L’attivazione di questi schemi determina infatti benefici a livello di singolo membro o socio coinvolto, nell’uso delle risorse energetiche e al rapporto con il proprio territorio e la propria comunità. Le Comunità Energetiche le consideriamo - ha concluso Bratta - il punto di partenza della gestione “democratica” dell’energia”.

