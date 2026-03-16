“Aree idonee per le rinnovabili: nasce un fronte associativo per contribuire collaborativamente alla legge regionale”

l’obiettivo è di coniugare lo sviluppo delle rinnovabili, la tutela del territorio e la competitività del sistema economico pugliese.

Comunicato Stampa

Un ampio e qualificato partenariato di associazioni rappresentative del mondo produttivo, dell’energia, agricolo, ambientale e tecnico-scientifico ha elaborato un documento condiviso di osservazioni sullo schema di disegno di legge della Regione Puglia relativo alla definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un contributo costruttivo al processo legislativo regionale, evidenziando alcuni profili e proponendo modifiche volte a garantire la migliore coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo, nonché con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e non in ultimo la vocazione regionale.

Il lavoro è stato coordinato dal Distretto Produttivo “La Nuova Energia”, che ha promosso il confronto tra organizzazioni provenienti da ambiti diversi ma accomunate dall’interesse a favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Il documento intende contribuire a rendere il testo normativo più solido sotto il profilo giuridico, riducendo il rischio di contenziosi e allo stesso tempo creando condizioni più favorevoli per lo sviluppo delle energie rinnovabili in modo coerente con le esigenze delle imprese, dell’agricoltura e dei territori.

La costruzione di una posizione condivisa tra soggetti associativi autorevoli rappresenta un elemento di particolare rilevanza nel dibattito pubblico su un tema strategico come la transizione energetica. Il confronto tra competenze tecniche, rappresentanze imprenditoriali, organizzazioni ambientali e realtà del sistema cooperativo consente infatti di offrire alle istituzioni regionali un contributo qualificato, basato su esperienza operativa, conoscenza dei territori e capacità di visione sistemica delle politiche energetiche.

Il documento è sottoscritto da:

- Beppe Bratta, Presidente del Distretto Produttivo “La Nuova Energia”

- Carmelo Rollo, Presidente Legacoop Puglia

- Emanuele Villani, Presidente Confimi Energia Puglia

- Michele Piccione, Presidente Unioni Impiantisti CNA

- Stefano Caroli, Presidente Associazione dei Frantoiani di Puglia (A.F.P.)

- Daniela Salzedo, Presidente Legambiente Puglia

- Antonio Ficarella, Presidente Associazione Termotecnica Italiana sezione Puglia e Basilicata

Il partenariato auspica che il contributo elaborato possa essere utile nel percorso di definizione della normativa regionale, con l’obiettivo di coniugare sviluppo delle rinnovabili, tutela del territorio e competitività del sistema economico pugliese.

Contatti:

Beppe Bratta Presidente Distretto “La Nuova Energia”

Telefono: 327.1818742

e-mail: presidente.distretto@lanuovaenergia.it

e-mail: giuseppe.bratta@gmail.com