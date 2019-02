La perdita di biodiversità mette a rischio la produzione di cibo mondiale

Di 6 mila specie vegetali coltivate sul pianeta, in meno di 200 contribuiscono alla stragrande maggioranza del cibo prodotto e, di queste, “solo nove vengono utilizzate per il 66% della produzione totale”.

Per quanto riguarda le specie animali, su 7745 razze di bestiame conosciute, il 26% è a rischio estinzione.

E ancora, più della metà delle risorse ittiche di tutti gli ecosistemi marini nel mondo vivono già una condizione vicina alla non sostenibilità (in pratica non viene assicurato il tasso di riproduzione delle specie), con circa il 33% delle specie marine che risultano sovrasfruttutate.

Numeri diffusi dalla FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, il 22 febbraio in occasione delle presentazione del rapporto "The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture" dove il messaggio è chiaro: la biodiversità, alla base della produzione di nuovo cibo necessario alla sussistenza del genere umano, sta scomparendo.

Un appello che dovrebbe essere ascoltato dai governi di tutto il mondo, per predisporre politiche di tutela del capitale naturale e di sostegno alla biodiversità.

Perchè, si legge dal rapporto, "la biodiversità alimentare e agricola una volta perduta non può essere recuperata".

"Meno biodiversità significa che piante e animali sono più vulnerabili ai parassiti e alle malattie - ha dichiarato Graziano da Silva, Direttore Generale della FAO - . Elemento, che insieme alla nostra dipendenza da un numero sempre minore di specie per nutrirci, sta mettendo la nostra già fragile sicurezza alimentare sull'orlo del collasso. Dobbiamo usare la biodiversità in modo sostenibile, per poter rispondere meglio alle crescenti sfide del cambiamento climatico e produrre cibo senza danneggiare il nostro ambiente".

La biodiversità agricola è formata da piante e animali (sia selvatici che domestici) che cooperano insieme per fornire all’umanità tutti i mezzi di sussistenza necessari alla vita: “cibo, mangimi, carburante, fibre…”.

Nei 91 Paesi analizzati nello studio molte specie, necessarie alla rigererazione del capitale naturale come impollinatori e organismi del sottosuolo, sono minacciate e/o a rischio estinzione.

Inoltre, anche specie che incidono in maniera positiva, seppur in modo indiretto, sul comparto alimentare vengono definite "gravemente minacciate". Parliamo ad esempio di pipistrelli, uccelli e diversi tipi di insetti, capaci di mantenere sotto controllo la presenza di parassiti e malattie, un problema per la qualità del cibo e la sicurezza alimentare.

Tra le principali cause della perdita di biodiversità troviamo: i cambiamenti climatici, l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e la cattiva gestione dei terreni e delle acque, la deforestazione, l’inquinamento in generale e l’uso sfrenato di pesticidi, la crescita della popolazione.

Di particolare rilievo anche il processo di urbanizzazione che sta investendo il mondo intero: sempre più persone abbandonano le zone rurali e si trasferiscono nelle grandi metropoli.