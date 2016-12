La certificazione delle competenze per l’installatore evoluto

Con la Settimana Europea delle Abilità Professionali – The European Vocational Skills Week – promossa dal 5 al 9 dicembre 2016, la Commissione Europea mette al centro la formazione professionale come strumento necessario per lo sviluppo delle competenze, della creazione di posti di lavoro e della crescita di ogni Paese. In particolare, l’Europa, con gli obiettivi 20-20-20, ha imposto agli Stati membri di arrivare ad avere forza lavoro qualificata nel campo dell’efficienza e della riqualificazione energetica. Proprio per supportare l’iter di qualificazione nel settore edile è stato promosso il progetto BRICKS, che fornisce le linee guida dei profili professionali dell’edilizia e percorsi comuni di formazione.

Nell’ambito di questa iniziativa, Tecnoimprese, ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia con pluridecennale esperienza nell’innovazione tecnologica, organizza, in partnership con Assodel (Federazione Distretti Elettronica – Italia), un evento dedicato alla formazione della figura professionale dell’ “Installatore dei sistemi di domotica” – il progetto Smart Pro. L’evento, in programma martedì 6 dicembre a Milano, è organizzato nella nuova sede di Fondazione Cariplo (in Via Bergognone 34), che sessant’anni fa ospitava le catene di montaggio dell’Ansaldo per la realizzazione dei componenti elettromeccanici.

Il Progetto SmartPro

Creato da Tecnoimprese, SmartPro è il percorso di qualificazione volto a fornire una professionalità agli installatori / tecnici di sistemi di Domotica, recentemente riconosciuta dal quadro delle competenze di Regione Lombardia, oltre che dalla normativa UNI EN di prossima uscita. “L’obiettivo principale del progetto SmartPro – ha dichiarato Elena Baronchelli, Direttore Generale di Tecnoimprese – è fornire nuove “opportunità di lavoro” agli specialisti della domotica qualificati. Per questo motivo, oltre alla creazione di un calendario nazionale di percorsi formativi, abbiamo costruito una piattaforma digitale che mostri, tramite un meccanismo simile al social network LinkedIn, le competenze, gli attestati e i progetti realizzati da ogni singolo installatore. Una mappa geolocalizzata su “chi fa cosa” nella domotica in Italia”. Il progetto conta sulla condivisione e collaborazione delle principali Associazioni di categoria territoriali, come Albiqual, Confartigianato, CNA, UNAE, ENEA e di settore come KNX Italia oltre che del supporto delle aziende leader del settore.

Il progetto BRICKS

L’iniziativa fa parte delle attività di diffusione dei risultati del Progetto BRICKS (Building Refurbishment with Increased Competences, Knowledge and Skills), di cui Tecnoimprese è partner attivo. Il progetto europeo BRICKS, coordinato da ENEA, è nato con l’obiettivo di allineare i profili professionali agli standard europei, al fine di formare e certificare figure professionali qualificate, che possano poi operare sul mercato europeo. Inoltre il progetto vuole sostenere il sistema formativo, coinvolgendo tutte le Regioni, le Province promuovendo la qualifica professionale, valorizzando anche le aziende che impiegheranno personale specializzato. L’Italia risulta essere indietro rispetto agli altri Paesi europei sugli obiettivi indicati dall’Europa, da un parte perché propone una formazione degli operatori professionali poco aggiornata, dall’altra perché ogni Regione ha proceduto in autonomia, creando una moltiplicazione di profili (attualmente ne esistono ben centoquarantaquattro nel solo settore edile), che non rendono chiaro quali siano le specifiche competenze di ciascuna. Ciò significa che senza un sistema unitario delle qualifiche l’Italia non potrà allinearsi all’Europa.

Clicca per scaricare il programma