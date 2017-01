Nuovi approcci alla rigenerazione urbana, Cino Zucchi ospite a Klimahouse 2017

Se il secolo scorso è stato dominato dall’espansione della struttura urbana, questo secolo è caratterizzato dalla comprensione del territorio urbano come fatto complesso, capace di modificarsi e di rigenerarsi attraverso continue trasformazioni. Questo il focus dell’intervento dell’Architetto Cino Zucchi, keynote speaker del Convegno CasaClima nell’ambito della dodicesima edizione di Klimahouse, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia a cui partecipano relatori di primo piano a livello mondiale.

In sintonia con il tema del PUTTING SUSTAINABILITY INTO PRACTICE l’intervento di Zucchi lancia, infatti, nuovi stimoli sul tema della rigenerazione urbana: “Se i modelli urbani del secolo scorso, pervasi da ricorrenti metafore biologiche (le strade erano chiamate ‘arterie’, i parchi ‘polmoni verdi’, le case ‘cellule’), sembravano vedere nella città densa il problema e nella diffusione di “villaggi satellite” o di tessuti a bassa densità la soluzione, la cultura contemporanea sta da qualche anno riscoprendo le nozioni di densità e di urbanità, non solo come elementi positivi dal punto di vista sociale e funzionale, ma anche di quello della sostenibilità e della conservazione delle risorse. “Se, ancora, il secolo scorso è stato dominato dall’espansione della struttura urbana, questo secolo è caratterizzato dalla comprensione del territorio urbano come fatto complesso, stratificato, capace di modificarsi e rigenerarsi attraverso continue metamorfosi”. L’esame di alcune esperienze progettuali di Cino Zucchi Architetti a varie scale – dal disegno urbano alla progettazione di quartieri, edifici e spazi aperti – permetterà di constatare come queste considerazioni generali possono essere affrontate con una grande attenzione ai contesti locali, alle loro specificità, e alle possibilità di innestare nuovi modelli di vita e lavoro su territori molto diversi per natura e scala.

