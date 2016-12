Le 10 regole d’oro contro l’inquinamento di casa

Quando si parla di inquinamento dell’aria si pensa subito a quanto si respira nelle città, specie nelle zone più trafficate. Ma l’inquinamento atmosferico è presente anche tra le mura delle abitazioni e dei luoghi di lavoro. Si parla di inquinamento dell’aria indoor e non è certo meno dannoso di quello outdoor. Tutt’altro, come evidenziano anche i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

A ricordarlo è la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), onlus fondata per tutelare la salute umana tramite la salvaguardia e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, che ha presentato ieri presso la sala stampa della Camera dei Deputati il Decalogo “Indoor Air Quality”.

Perché creare questo decalogo? Beh, basti pensare che nei Paesi sviluppati la popolazione trascorre il 90% del proprio tempo in ambienti chiusi come case, uffici, scuole. E l’aria interna può essere più contaminata di quella esterna: sì perché, pur essendo la stessa che si respira fuori, occorre considerare che si aggiungono anche inquinanti che si sviluppano entro le mura. Ve ne sono infatti di peculiari derivanti, per esempio, dalla cottura di cibi o dai rifiuti domestici oppure dai prodotti per la pulizia della casa (composti organici volatili) o da fumo passivo, il radon; tutti questi fanno parte degli inquinanti chimico-fisici. Vi sono poi gli inquinanti biologici come batteri, virus, pollini, acari; residui biologici, composti allergenici.

Come detto, l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dal titolo “Ambient Air Pollution: a global assessment of exposure and burden of disease” ha messo in guardia dall’inquinamento atmosferico (outdoor e indoor) definendolo il principale fattore di rischio ambientale per la salute della popolazione mondiale. Come ha affermato il presidente della SIMA, Alessandro Miani, docente di medicina all’Università degli Studi di Milano: «Tra il 1930 e il 2000 la produzione globale di sostanze chimiche prodotte dall’uomo è aumentata da 1 a 400 milioni di tonnellate l’anno e negli ultimi 50 anni l’uomo ha immesso nell’ambiente circa 80 mila nuove sostanze chimiche». A ciò si aggiunga che l’aria indoor può inoltre essere in generale più inquinata rispetto all’aria ambiente perché gli inquinanti esterni vengono intrappolati e si accumulano, oltre che per la presenza di inquinanti propri delle abitazioni.

L’obiettivo finale del decalogo della società di medicina ambientale è proporre un’omogeneità di azioni a livello nazionale, “i cui risultati potranno portare ad appropriate strategie di sanità pubblica mirate alla riduzione dell’esposizione negli ambienti indoor della popolazione e in particolare dei gruppi più suscettibili e quindi più a rischio per i quali sono necessarie maggiori cautele”, si spiega in una nota.

Il decalogo per la casa

Quali sono allora le regole d’oro per ridurre l’inquinamento indoor? Eccole: