La tecnologia al fianco delle emozioni con The Enlight pavillon

Tante le novità in scena alla prossima edizione di Klimahouse, fiera di riferimento internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia che si svolge a Fiera Bolzano dal 26 al 29 gennaio. Come il concept abitativo ENLIGHT, spiraglio sull’abitare del futuro, che concepisce la casa come un abito su misura. Perché la tecnologia del futuro deve creare emozioni e trasformare il comfort abitativo in comfort di vita. Progettato da Fiera Bolzano in collaborazione con l’Agenzia CasaClima e l’Associazione Provinciale Artigiani, ENLIGHT è un innovativo modello abitativo caratterizzato da un ambiente accogliente che permette ai visitatori di Klimahouse di sbirciare dietro le quinte di una struttura – allestita nel piazzale centrale di Fiera Bolzano – per scoprire da vicino cosa rende confortevole uno spazio, come la tecnologia si concilia con la qualità abitativa e quanto know-how tecnico può essere racchiuso in un unico edificio. “Le visioni hanno bisogno di spazio ed ENLIGHT vuole essere un luogo di motivazione ed ispirazione” – afferma Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano. “ENLIGHT vuole stuzzicare la curiosità, offrire stimoli per la creazione di nuovi modelli progettuali ed essere, al contempo, motore e acceleratore di impulsi”.

Con ENLIGHT, Fiera Bolzano si pone come portavoce di uno sviluppo tecnico e intellettuale sempre in divenire, in cui il valore emozionale dell´abitare si aggiunge a quello materiale. Ed è proprio in questo progetto che l’High Tech si fonde con High Touch, dove le le tecnologie evocano emozioni, il comfort abitativo è sinonimo di comfort vitale e la casa rappresenta un accogliente nido. Secondo questa filosofia, l’architetto innovativo è al tempo stesso un visionario che pensa a soluzioni responsabili che possano garantire maggiore qualità al nostro abitare creando, al tempo stesso, armonia tra attenzione ecologica, efficienza economica ed equilibrio sociale. Klimahouse è un importante punto di riferimento per tutta la business community dell’efficienza energetica in edilizia che coniuga le innovazioni in esposizione, l’eccellenza tecnica e creativa delle 460 aziende espositrici, i contenuti di alto profilo dei convegni, i tour ai più recenti modelli abitativi virtuosi per nuove evoluzioni nella progettazione edilizia.