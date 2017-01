Al via la prima edizione del Klimahouse Prize powered by Domus

Un nuovo impulso all’internazionalizzazione per il settore dell’architettura grazie al Klimahouse Prize 2017 powered by Domus, iniziativa con cui Fiera Bolzano in collaborazione con Domus, dal 1928 rivista di riferimento internazionale per l’architettura, il design e l’urbanistica, conferma il suo impegno nello scouting di prodotti e sistemi per l’architettura che meglio interpretano una progettazione di qualità diffusa, consapevole e sostenibile. Il premio, alla sua prima edizione, rappresenta un riconoscimento ai prodotti più innovativi progettati per coniugare le migliori soluzioni tecniche, i materiali e i sistemi costruttivi che occorrono per realizzare un’architettura bella, ecosostenibile e confortevole. I prodotti premiati saranno tre per ciascuna delle seguenti categorie:

1. Integrazione: impianti, materiali, prodotti, servizi e sistemi pensati in una logica di integrazione con le tecnologie esistenti, gli elementi della tradizione costruttiva o nel contesto di un sistema costruttivo integrato;

2. Retrofit: impianti, materiali, prodotti, servizi e sistemi pensati per costruire sul costruito e per il suo miglioramento energetico;

3. Qualità estetica e sostenibilità economica: impianti, materiali, prodotti, servizi e sistemi progettati per assicurare una buona qualità compositiva e costruttiva diffusa confermandosi in una fascia di prezzo competitiva rispetto ai prodotti già disponibili sul mercato.

La giuria potrà assegnare sino a un massimo di 3 menzioni, una per ogni categoria tematica e un unico premio assoluto. A farne parte, esperti che lavorano e realizzano progetti di ricerca, da molti anni, in contesti internazionali: Chiara Tonelli – Università Roma Tre, Gabriele Masera – Politecnico di Milano, Thomas Herzog – Thomas Herzog Architekten, Alfonso Senatore – Ongreening.com, Oskar Stuffer – consulente Casa Clima, Ulrich Klammsteiner – vicedirettore Agenzia Casa Clima, Matteo Orlandi – Arup Italia. Direttore della giuria Donatella Bollani, Vicedirettore di Domus. Per un’opportuna valutazione delle candidature, la giuria si avvarrà anche della visita presso gli stand per individuare direttamente tra i prodotti esposti i casi di eccellenza. Il verdetto sarà annunciato, con una specifica cerimonia di premiazione, nella serata del 26 gennaio 2017 presso l’arena della Klimahouse Academy, stand C21/54.

I primi classificati delle tre categorie del Klimahouse Prize 2017 powered by Domus saranno premiati con la realizzazione di un video di tre minuti, sottotitolato in lingua inglese, dedicato al prodotto selezionato. La realizzazione del video si avvarrà sia delle riprese effettuate in fiera che della documentazione fotografica e filmica messa a disposizione dall’azienda. I premiati, inoltre, saranno pubblicati in uno special digitale bilingue realizzato per l’occasione sul sito di Domus www.domusweb.it. La rivista, che nel 2016 ha celebrato il millesimo numero in edicola, conferma ancora una volta il desiderio e la capacità di guardare al futuro, scommettendo oggi più che mai sulle migliori competenze.