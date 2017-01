A Klimahouse un programma speciale per ingegneri, architetti e geometri

Comfort, ridotto consumo energetico e sicurezza antisismica sono tre aspetti fondamentali di un edificio di qualità che in una logica di riqualificazione dello stesso devono essere trattati e considerati in maniera integrata per ottenere vantaggi economici e di tempistiche dell’intervento. Partendo dalle impostazioni fondamentali e dalle problematiche relative al patrimonio esistente, in occasione del primo convegno giovedì 26 gennaio alle ore 9.3o presso la Sala Ortles – MEC Meeting & Event Center dal titolo “Strategie integrate per l’adeguamento sismico, la riqualificazione energetica e l’impiantistica“, verranno analizzate le soluzioni per ottenere edifici con un alto grado di comfort e un basso fabbisogno energetico unitamente agli aspetti di adeguamento antisismico, sia per la parte involucro sia per la parte impiantistica.

Crediti formativi:

Architetti: 4

CasaClima: 1

Geometri:2

Ingegneri: 3

Periti Industriali: 3

Alle ore ore 10.00 presso la Sala Cevedale (ex Latemar) – padiglione C livello 0, l’associazione ANIT – Associazione Nazionale per l’ Isolamento Termo e Acustico organizza il convegno “Acustica in edilizia nel 2017, nuovi strumenti di previsione e collaudo”.

Obiettivo dell’evento è formare i partecipanti in merito a quali competenze dovranno sviluppare, nel prossimo futuro, i professionisti che si occupano di requisiti acustici passivi degli edifici. Verranno inoltre analizzati esempi di concreta applicazione delle nuove norme, anche utilizzando gli strumenti che ANIT sta realizzando per affrontare questi temi.