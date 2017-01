PerFrutto, la startup innovativa dedicata all’agroalimentare va in overfunding

La startup PerFrutto , nata da un gruppo di ricercatori e docenti di Agraria dell’Università di Bologna, ad oggi ha raccolto 75.000 euro su Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding di SiamoSoci, raggiungendo il 107% della campagna. PerFrutto è una startup innovativa che permette, grazie a un sistema combinato, di conoscere in anticipo la quantità di frutta alla raccolta e il numero di frutti per classe e dimensione. In poche settimane Per Frutto ha trovato 11 nuovi soci su Mamacrowd, raggiungendo in poche settimane il 107% della campagna, con una media di circa 7000 euro a investimento. PerFrutto consiste in una vera e propria innovazione tecnologica data dalla combinazione di tre elementi: il calibit, un calibro digitale dotato di “memoria” utilizzato per rilevare il diametro dei frutti; il database con cui confrontare i dati di crescita della propria cultura, una sorta di “memoria storica”; infine l’algoritmo grazie a cui i dati vengono raccolti e processati. Il risultato è uno strumento che permette agli agricoltori di migliorare il profitto dei propri terreni fino al 40% per ettaro .

La startup ha ancora più di un mese per continuare a raccogliere fondi: la data di chiusura infatti è fissata per il primo febbraio. È ancora possibile investire, dal momento che PerFrutto ha la possibilità di andare in overfunding, raccogliendo fino a 200.000 euro, come già era successo su Mamacrowd con Club Italia Investimenti 2 . Il processo per investire è semplice: è sufficiente registrarsi sul sito Mamacrowd.com, nella pagina “progetti” scegliere il profilo di PerFrutto (in cui è possibile trovarne le informazioni più importanti e visionare i documenti, come il business plan) e scegliere quanto investire. Dal momento che PerFrutto è una startup innovativa regolarmente registrata al Registro Imprese, l’investimento dà diritto a una detrazione fiscale al 30%, sia per persone fisiche che giuridiche.

Le altre campagne attive su Mamacrowd:

Parterre: Parterre: società che fornisce soluzioni di intrattenimento e raccolta dati dedicati a tv e media tradizionali, ha raccolto sinora 90.730 euro.

Gromia: Startup nata per disintermediare il mercato degli affitti, su Mamacrowd ha trovato 20 nuovi soci.

Felfil: Azienda nata sui banchi del Politecnico di Torino, ha realizzato un estrusore di filamento per stampanti 3D raggiungendo in poche settimane il 93% della campagna di crowdfunding.

Scuter: Il veicolo elettrico a tre ruote nato in ottica di sharing mobility, ha raccolto più di 40.000 euro in pochi giorni.

Mamacrowd : Mamacrowd è la piattaforma di equity crowdfunding nata dall’esperienza di SiamoSoci, leader italiano per l’avvicinamento degli investitori al mondo del non quotato. Su Mamacrowd, piattaforma certificata Consob, è possibile investire sulle migliori startup e PMI innovative italiane comodamente da casa tua con un click.