Felfil, la startup che rende la stampa 3D più economica e sostenibile

Nata sui banchi del Politecnico di Torino e accelerata da Treatabit, il percorso per startup digitali di I3P, Felfil ha brevettato e prodotto Felfil Evo, un estrusore di filamento per stampanti 3D. Il crescente mercato in cui Felfil opera e la precedente validazione del prodotto – grazie a due precedenti campagne di crowdfunding su Kickstarter e Indiegogo – hanno convinto finora 26 investitori a diventare soci, per un totale raccolto di 50.348 euro, permettendo alla startup di raggiungere il 101% della campagna con 29 giorni di anticipo rispetto alla chiusura fissata.

A poche settimane dal lancio della campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, Felfil ha raccolto il 123% del capitale richiesto.

Felfil è nata nel 2015 da quattro studenti del corso di laurea in Ecodesign del Politecnico di Torino. L’obiettivo della startup è rendere la stampa 3D ecologica ed economica: da qui la creazione di Felfil Evo, un estrusore di filamento per stampanti 3D che permette di autoprodurre il proprio filamento stampabile. Se le classiche bobine di filamento possono arrivare a costare 60 € al kg, con Felfil Evo è possibile crearne una a partire da pellet industriale (costa 3 € al kg) o da scarti di stampa, praticamente a costo zero. Il processo per investire su Felfil è semplice: è sufficiente registrarsi sul sito Mamacrowd.com, selezionare il profilo della società (nella cui pagina è possibile trovare le informazioni più importanti e visionare i documenti finanziari, come il business plan) e scegliere quanto investire. Dal momento che Felfil è una startup innovativa regolarmente registrata al Registro Imprese, l’investimento dà diritto a detrazioni fiscali al 30% sia per persone fisiche, sia per persone giuridiche. Per investimenti superiori a 1000 euro sono previsti anche sconti sui prodotti di Felfil. Felfil ha la possibilità di continuare a raccogliere nuovi investimenti fino al 15 febbraio, uguagliando così le campagna di Club Italia Investimenti 2 e PerFrutto che su Mamacrowd hanno raggiunto l’overfunding.

Mamacrowd: Mamacrowd è la piattaforma di equity crowdfunding nata dall’esperienza di SiamoSoci, leader italiano per l’avvicinamento degli investitori al mondo del non quotato. Su Mamacrowd, piattaforma certificata Consob, è possibile investire sulle migliori startup e PMI innovative italiane comodamente da casa propria con un semplice bonifico.